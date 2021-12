Silvester mit Humor und Harmonie: Kulturelle Tipps für den Jahreswechsel

THEATER

In Linz lädt das Landestheater am 31. 12. zu Lehars Operette „Der Graf von Luxemburg“ (19 Uhr, Musiktheater), im Schauspielhaus bringt man Mozarts Wiener Zeit in „Amadeus“ auf die Bühne (19.30). Infos finden Sie hier.

Das Theater Phoenix wartet mit der szenischen Lesung von „Rozznjogd“ (19.30) auf.

Komödiantisches wird im Kellertheater mit dem Stück „Ein Seitensprung zu viel“ geboten (18 und 21 Uhr).

Im Theater in der Innenstadt präsentiert man die Gala „Mozart meets Musical“ (17 und 21.30 Uhr).

Ingrid Höller und Ferry Öllinger im Phönix.

GALAS UND KONZERTE

Im Linzer Brucknerhaus begeht man am 31. 12. das große Silvesterkonzert „Wiener Blut“ (19.30 Uhr, Wiederholung: 5.1., 19.30 Uhr). Ein Operetten-Klassiker als amouröses Ränkespiel mit Brucknerhaus-Chef Dietmar Kerschbaum als Balduin Graf Zedlau. Um 16 Uhr feiert man das kleine Silvesterkonzert u. a. mit Musik von Mozart und Tschaikowski.

Am Linzer Landestheater bietet das Johann-Strauss-Ensemble „Sphärenklänge“ im Musiktheater (17, 20 Uhr).

Im Festsaal des Palais Kaufmännischer Verein Linz bringen um 19.30 Uhr Matthias Achleitner und die OÖ Philharmonie Melodien von Strauß II und Lehár zum Klingen. Es singt Sopranistin Victoria Leshkevich (auch am 1. 1., 16 Uhr).

Im Alten Theater in Steyr stimmen die Wiener Instrumentalsolisten um 17 und 20 Uhr auf den Jahreswechsel ein. Tel. 01/96096

Das städtische Symphonieorchester, Bariton Matthias Helm, Sopranistin Ilia Staple und Andreea Chira (Panflöte) gestalten im Stadttheater Greif in Wels die Silvestergala (17, 20 Uhr).

Unter dem Motto „...and the band played on!“ präsentiert das Salonorchester der LMS und des Kulturvereins im Kulturzentrum Kremsmünster um 19.30 Uhr Nummern, die auf der Titanic gespielt wurden – von irischen Shantys bis zu Werken der Strauß-Dynastie.

„Der Graf von Luxemburg“ in Linz.

ÜBERRASCHUNGSABEND

Mit einem musikalisch-magischen Abend will Hilde Golker im Schloss Aschach überraschen. Mehr wird noch nicht verraten. 20 Uhr, Reservierung; 0664 /2530285, h.golker@liwest.at

KABARETT

„Im Schöffl“ in Engerwitzdorf gibt’s ein „Best of“ von Nadja Maleh, 20 Uhr.

Nadja Maleh gastiert in Engerwitzdorf.

SAKRALES

Am 31. 12. erklingt die Brucknerorgel ab 11.15 im Stift St. Florian. In der Stiftskirche Schlägl konzertieren Bernhard Prammer am Hammerflügel und Franziska Fleischanderl am Psalterium (Brettzither). 22.30.

KINO

City Kino Linz, Programmkino Wels, Kino Freistadt und Gmunden laden mit den OÖN am 31. 12. zu Vorpremieren von „Spencer“.