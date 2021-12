So unterhaltsam der Jahreswechsel für uns Menschen auch sein mag, für viele Hunde bedeutet die Zeit rund um Silvester aufgrund des Lärms durch Raketen oder Böller großen Stress und Panik. Experten des Vereins Tierschutz Austria (TSA) haben daher einige Tipps zusammengestellt, die dem Vierbeiner helfen sollen, den Jahreswechsel gut zu überstehen: Den Hund am Silvestertag außerhalb des Hauses stets an der Leine führen, idealerweise mit einem gut sitzenden Brustgeschirr. So ist sichergestellt,