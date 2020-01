Silbermond: Vier Freunde fürs Leben

OÖNachrichten: Euer Album „Schritte“ ist bunt, musikalisch etwas anders und trotzdem nicht ungewohnt. Wie viel Konzeption steckt darin?

Johannes: Wir machen zu viert Musik und dahingehend war es schon ein Konzept, dass wir auf jeden Fall sehr nahe und authentisch, echt und organisch Songs machen wollten, die näher an uns vier dran sind. Das Ganze war verbunden mit der Suche, das in die Gegenwart zu bringen. Wir nennen es modernen Retro-Sound.

Stefanie: Ich hoffe, dass man heraus hört, dass wir eine Band sind. Das Kämpfen, die vier Geschmäcker der Bandmitglieder auf einen Nenner zu bringen, das hat den Band-Sound ergeben, der den Unterschied macht.

Inhaltlich finden sich auf „Schritte“ viele persönliche Erlebnisse und Momente. In Zeiten, wo sehr viel Schein ist, stellt ihr das Sein in den Vordergrund. Braucht es immer den persönlichen Zugang, um darüber schreiben zu können?

Stefanie: Natürlich fällt es einem leichter, über Dinge zu schreiben, die einem persönlich nahe gehen. Die Gedanken, die einen bewegen, die einen zum Nachdenken anregen, einen verletzen oder freuen, haben Lieder wie etwa „Für Amy“ entstehen lassen.

Darin steckt die Botschaft „finde dich gut, so wie du bist“. Was hat das Lied ausgelöst?

Stefanie: Es gab dieses Mädchen wirklich, wir haben natürlich ihren Namen verändert. Sie ist nach einem Konzert zu mir gekommen, hat sich für die Musik bedankt, weil sie daraus so viel Kraft schöpft. Zudem hat sie mir gesagt, dass sie mich als Frau so toll findet, weil ich auf der Bühne so stark und selbstbewusst bin.

Was haben Sie in dem Moment gedacht?

Stefanie: Dass mich diese Mädchen nicht kennen, wenn ich heute genau so bin wie sie. Ich habe auch meine schwachen Momente, wo ich zweifle und kraftlos bin. Gleichzeitig fand ich sie toll, weil sie eine gute Ausstrahlung hatte. Es hat mich beeindruckt, dass sie den Mut hatte, mir das zu sagen. Und ich dachte, wie ich in ihrem Alter, wie ich mit 14 Jahren war.

Und wie waren Sie?

Stefanie: Ich habe damals nicht zur coolen Truppe von Mädchen gehört, die dünn waren, Geld hatten, um sich lässige Kleidung zu kaufen und mit den coolsten Typen der Klasse zusammen waren. Ich war damals ein normales Mädchen, habe mich noch nicht geschminkt und wusste, dass die anderen über mein Aussehen geredet haben. Aber ich habe in einer Band gesungen und mir gedacht, dass das auch etwas wert ist. Ich habe damals nicht verstanden, dass über mich geredet wurde. Das hat mich in meinem Selbstbewusstsein tief erschüttert.

Können Sie heute darüber lachen?

Stefanie: Ja, vielleicht. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich damals schon dieses Schönheitsideal von heute durch das Handy ständig in meiner Handtasche gehabt hätte, ich wäre daran kaputt gegangen. Instagram ist eine Welt, die wir als Künstler natürlich alle nutzen, weil es auch viele positive Seiten hat. Aber es gibt auch die Seite, dass es eine Realität spiegelt, die nicht die Realität ist. Ich würde mir für die Mädchen von heute wünschen, dass sie das erkennen und wissen, dass die wirkliche Realität vor ihren Nasen stattfindet.

Fürchten Sie, dass uns durch die sozialen Medien als Gesellschaft überhaupt der direkte Kontakt mit anderen und damit mit dem Leben verloren geht?

Stefanie: Sowohl als auch. Ich versuche aber immer beide Seiten zu sehen. Niemand zwingt uns dazu, soziale Medien zu nutzen. Wir können uns aussuchten, wann und wofür wir sie nutzen. Ich liebe dieses Medium dafür, dass wir unsere Musik und das, was wir tun, unseren Fans näher bringen können. Über Instagram kann man schneller und direkter kommunizieren.

Johannes: Auf der anderen Seite wünscht man sich natürlich viel mehr von diesen Momenten, die unter von Angesicht zu Angesicht erlebbar sind. Das gilt vor allem dann, wenn es um Kritik geht. Das Internet wird dazu genutzt, um sich kritisch zu äußern, ohne seine Identität preiszugeben. Das ist nicht der perfekte Weg, um miteinander zu reden.

Zurück zur Musik. „In meiner Erinnerung“ ist ein sehr persönliches Lied, in dem es um das Abschiednehmen und um den Tod geht. Es macht nachdenklich, aber nicht traurig. Wie kam es dazu?

Stefanie: Das Lied geht auf den Tod meines Vaters zurück, den ich 2003 sehr früh verloren habe. Man kann niemand darauf vorbereiten, wie man damit umgeht. Ich musste damals für meine Verhältnisse schneller erwachsen werden als ich es wollte. Ich habe versucht, nach ein paar Jahren intuitiv einen Platz in mir zu finden, wo das Thema Tod ruhen, bleiben und seinen Frieden finden kann.

Was hat dies jetzt nach so vielen Jahren an die Oberfläche gebracht?

Stefanie: Es war kein Plan, aber auch ich wahnsinnig froh, dass es dieses Lied jetzt gibt, weil ich Mutter geworden bin und anders auf das Leben geschaut habe. Ich finde es sehr schade, dass es mein Vater nicht miterleben konnte. Es ist nicht nur ein trauriges Lied. Dieses kurze Zurückschauen in die Vergangenheit hat mir die Frage gestellt, was dieses Erlebnis mit mir gemacht hat. Wo stehe ich heute? Bin ich daran gewachsen oder habe ich mich davon kaputt machen lassen?

Wie fallen Ihre Antworten aus?

Stefanie: Ich glaube, ich kann heute sagen, dass die schönere Art und Weise mit dem Tod umzugehen die ist, sich zu fragen, wie man den Menschen, mit denen ich jetzt zusammen bin, eine gute Zeit mit verschaffen kann. Dass, wenn ich nicht mehr da bin, etwas hinterlasse. Ich habe es jetzt in der Hand, zu bestimmen, was ich den Menschen geben will, weil ich da bin. Das ist doch das größte Gut, das wir haben.

Da passt das Lied „Ein schöner Schluss“ ideal ans Ende des Albums „Schritte“. Da bleibt der Gedanke im Kopf, dass Glücklichsein neben der Gesundheit das größte Gut ist. War das der Ursprung für dieses Lied?

Johannes: Es gab so einen Moment, wo man für sich selbst festgestellt hat, dass man immer auf die Wiese des Nachbarn schaut und denkt, dass das Gras dort immer grüner ist, als bei einem selbst. Irgendwann ist es aber gut. Während des Entstehungsprozesses von „Schritte“ ist ein neues Leben dazu gekommen, einige Menschen, die uns nahe gestanden sind, mussten gehen.

Stefanie: Irgendwann denkst du mir: Warum suchen wir immer nach dem noch Besseren, Höheren, Schnelleren? Warum sind wir nicht mit dem zufrieden, was wir haben. Wir sind gesund, wir haben einen Job, der uns erfüllt, der kein Beruf, sondern Berufung ist. Wir dürfen wahnsinnig spannende Sachen machen und sind im Haifischbecken des Pop-Business immer noch die vier Freunde, die alles füreinander tun würden und die die Leidenschaft für die Musik nicht verloren haben.

Johannes: Uns geht es einfach gut. Wir müssen dankbar sein, so ein gutes Leben zu haben.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at