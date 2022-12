Sieg für "Triangle of Sadness", Krieps beste Darstellerin

Die Satire "Triangle of Sadness" des Schweden Ruben Östlund räumte bei der Gala in Reykjavik in den Königskategorien "bester Film" und "beste Regie" ab, dazu die Preise für Drehbuch sowie für Zlatko Buric als bester Darsteller, der als reicher Russe in der bitterbösen Abrechnung mit den Reichen und Schönen auf einer Luxusyacht hervorsticht.