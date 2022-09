Es gibt dieses Zündhölzelspiel – wer den Kürzeren zieht, hat verloren. Wenn in den Gängen der Linzer Bruckneruni aktuell Mitarbeiter im Kreis stehend und spielerisch Sieger bzw. Verlierer ermitteln, ist es ein ironischer Kommentar zur aktuellen Raumsituation. Fünf bis sechs Mitarbeiter werden das Studienjahr nicht in einem Büro, sondern in den neu aufgestellten Containern beim Uni-Hintereingang beginnen.