Sie war die Heldin: Christina Stürmer bei "Masked Singer" erraten

Die 39-Jährige musste ihr Kostüm - die sogenannte Heldin, eine naturverbundene Kämpferin mit Schwert und wilder Haarpracht - am Samstagabend ablegen, nachdem sie zu wenige Stimmen der Zuschauer bekommen hatte.

Gefühlt sei sie mit einem "500-Kilo-Kopf" und einem "600-Kilo-Mantel" auf der Bühne gestanden, sagte Stürmer zu der imposanten Maskerade. Im Rateteam hatte sich vor allem Musiker Rea Garvey (48) schon vor der Enthüllung darauf festgelegt, dass Stürmer unter der Maske stecken werde. Er sei sich da zu "122 Prozent" sicher, erklärte er. Auch Popsänger Sasha (49) tippte auf die Oberösterreicherin.

Stürmer belegte damit den dritten Platz in der fünften Staffel der Musik-Ratesendung, in der Prominente singen und ihre Identität hinter einer aufwendigen Kostümierung verstecken. Der Gewinner sollte in der Nacht auf Sonntag feststehen. Die Entscheidung fiel zwischen einem Müllmonster und einer Raupe.