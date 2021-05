"Sie sind der Meinung, das war ... SPITZE!"

"Wenn mir die Kinder der Nachbarschaft ‚Dalli Dalli’ nachrufen, dann denke ich: Ja, ich habe mich eigentlich immer beeilt in meinem Leben. Nicht um dem Glück nachzulaufen, sondern um dem Unglück zu entgehen. Und dabei bin ich dann dem Glück begegnet", schrieb Hans Rosenthal (1925–1987) in seiner 1980 erschienen Autobiografie "Zwei Leben in Deutschland".