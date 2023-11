Florian Danner serviert seit 15 Jahren den TV-Kaffee

Seit 29. August 2005 begrüßt der Privatsender Puls 4 seine Seherinnen und Seher ab 5.30 Uhr aus dem "Café Puls"-Studio. Damit wagte man einen Schritt, der etwa in den USA seit Jahrzehnten Teil des täglichen Aufsteh-Rituals ist: Frühstücksfernsehen. Diese Woche feiert das Moderatorenduo Florian Danner und Bianca Schwarzjirg sein 15-jähriges Jubiläum bei "Café Puls". Mehr als 1500 Sendungen haben der in Zwettl an der Rodl aufgewachsene Journalist und seine TV-Partnerin bereits bestritten.