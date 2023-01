Sie schreiben, wie ihnen der Schnabel g’wachsen is’

"In der Diktatur kannst dirs net aussuachn, wer dih anliagt. Bei uns scho." So bringt Leopold Schöllhuber in seinem Gedicht "Wahlrecht" die Stärken und Schwächen der Demokratie auf den Punkt: kurz, goschert, witzig – und vor allem im Dialekt. Schöllhuber ist Mitglied der Gruppe "Neue Mundart", die zum Stelzhamerbund gehört. "Wir wollen, dass der heimische Dialekt nicht in Vergessenheit gerät", sagt Engelbert Lasinger, der die Gruppe vor 25 Jahren mitbegründet hat und seit 2000 leitet.