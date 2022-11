Wer das Lied je gehört hat, wird es nicht mehr vergessen: Zu "What a Feeling" tanzte sich die Schweißerin Alex, gespielt von Jennifer Beals, im Film "Flashdance" in die Herzen der steifen Jury. Das Lied wurde 1983 ebenso mit einem Oscar gekrönt wie schon zwei Jahre zuvor der Titelsong des Tanzfilms "Fame" (1981) – beiden lieh Irene Cara ihre Stimme. Am Freitag ist die US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin mit 63 Jahren in Florida gestorben.