Sie sang Hits wie "Be my Baby"

Spector wurde in den 1960er-Jahren als Frontfrau des Trios "The Ronettes" bekannt und sang Hits wie "Be my Baby", "Walking in the Rain" oder "Baby, I love you". "Ich habe ihre Stimme so sehr geliebt", schrieb Brian Wilson (79) von den Beach Boys.

Mit ihrer Schwester Estelle und ihrer Cousine formte Ronnie Ende der 1950er-Jahre in New York ein Gesangstrio, das später von dem Erfolgsproduzenten Phil Spector entdeckt wurde. 2007 wurde das Trio in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen. Mit Spector (1939–2021), der ihre größten Hits produzierte, war die Sängerin verheiratet. In ihren Memoiren beschrieb sie eine gewalttätige Ehe mit Todesdrohungen.