Outstanding Artists Award: Jubel bei den Gallneukirchner Klangfolgern

Einmal im Jahr erfreut das Kulturministerium Einzelkünstler oder Kollektive mit den so genannten "Outstanding Artists Awards". Gestern gab Kultur-Staatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) die Preisträger in 13 Kategorien für die mit jeweils 10.000 Euro dotierte Auszeichnung bekannt. Darunter finden sich namhafte Künstler wie die Schauspielerin ("Des Teufels Bad") und Musikerin Anja Plaschg, Schauspielerin Julia Franz Richter oder der heuer in Cannes vertretene Filmemacher Mo Harawe.