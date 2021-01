Jahrelang hat Robert Palfrader als Kaiser Robert Heinrich I. in "Wir sind Kaiser" Prominenz abblitzen und anrennen lassen. Jetzt wird alles anders, jetzt werden wir Kaiserin. Am Mittwoch, 21.55 Uhr, ORF 1 ist die erste von acht Folgen von "Wir sind Kaiser*in" zu sehen – eine Melange aus wochenaktueller Comedy mit Studiogästen und Sitcom-Elementen mit Neuem aus der Hofkanzlei. Gleich am Anfang taucht eine junge Frau auf, die behauptet, sie sei Robert Heinrichs Tochter.