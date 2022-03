Was für sie gutes Theater ausmacht, worauf es beim Puppenspielen ankommt und von ihrem Herzensprojekt, in dem sich Welser Berufsschüler dem Schicksal eines Welser NS-Opfers annehmen, erzählt Gerti Tröbinger. Was wünschen Sie dem Figurentheaterfestival zum 30er? Gerti Tröbinger: Recht ein langes Leben. Und dass es wieder aufwärtsgeht, dass wir uns wieder zu dem Beliebtheitsgrad von vor Corona entwickeln. Sie sind seit 2009 Intendantin. Haben Sie ein Credo? Mein Leitgedanke war von Anfang an