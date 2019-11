"Das Schönste ist, dass wir hier in Molln extrem unterstützt werden", sagt Fritz Kalteis. Als Regisseur verantwortet der Niederösterreicher für Servus TV die Produktion "Wilderer – Rebellen der Berge". Die Arbeit, die Fakten und Spielszenen verbindet, wird aktuell im Steyrtal gedreht und soll in gut einem Jahr in der Reihe "Bergwelten" zu sehen sein.