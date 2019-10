Sido sagt im Juli den Linzern "Ahoi!"

Eigentlich wollte Sido ja als Mitglied einer Boygroup erfolgreich werden und so die Damenwelt becircen: "Ich war nicht so beliebt bei den Frauen, und wenn die Boyband-Leute sich getrennt haben, wollten alle aus dem Fenster springen." Ein guter Plan. Blöd nur, dass ihm sein komplett fehlendes Gesangstalent im Wege stand. Also wurde Sido Rapper – und einer der erfolgreichsten im deutschsprachigen Raum noch dazu! Am 16. Juli 2020 kommt der derzeit als strenger Coach in der TV-Show "The Voice of Germany" Schlagzeilen machende Musiker für ein großes Open-Air-Konzert nach Linz. Beim von den OÖNachrichten präsentierten "Ahoi!"-Festival auf der Donaulände stellt der 39-Jährige mit dem losen Mundwerk sein aktuelles Album "Ich & keine Maske" vor.

Mit im Gepäck hat der Berliner, der in kürzester Zeit den Sprung vom Underground-Phänomen zum Pop-Entertainer geschafft hat, dann natürlich auch alle seine großen Hits: von "Mein Block" und "Fuffies im Club" über "30-11-80" bis hin zu "Einer dieser Steine" oder "Bilder im Kopf".

Drei Tage "Ahoi" in Linz

Gleich drei Tage lang wird kommenden Sommer der Linzer Donaupark vor dem Brucknerhaus zum „Ahoi“-Konzertgelände:

16. Juli: Sido

17. Juli: Wanda

18. Juli: Folkshilfe, im Vorprogramm spielen Edmund

