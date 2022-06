"Sichtwechsel": Kunstfestival für alle beginnt heute

Unter dem Motto "Zurück in die Zukunft" sind bis Freitag Theaterstücke, Performances und Ausstellungen zu sehen. "Wir wollen Impulse geben für diese Kunst, die es wert ist, gesehen zu werden", sagt Festivalleiter Alfred Rauch.

Einen Schwerpunkt bildet das Theater: So ist bei der heutigen Eröffnung im Schauspielhaus (19 Uhr) das Stück "Hierbleiben ... Spuren nach Grafeneck" des Theaters Reutlingen/Die Tonne zu sehen. Darin nähern sich Schauspieler mit und ohne Beeinträchtigung dem Thema Euthanasie während der Nazi-Zeit. Das Theater Malaria des Diakoniewerks Gallneukirchen zeigt ab morgen fünf Mal seinen neuen Krimi "Ich war’s nicht!", der sich unter anderem mit dem Thema Mobbing auseinandersetzt.

Autor Felix Mitterer liest in Linz

Die Gruppe "Blaue Hunde" aus Salzburg zeigt morgen um 17 Uhr in der Tribüne Linz ihre Produktion "Und aus!", am Donnerstag liest Autor Felix Mitterer um 17 Uhr in der "Tribüne" Linz Texte von Beeinträchtigten. Wegen eines Krankheitsfalls abgesagt werden mussten die Aufführungen des Teatro La Ribalta aus Bozen.

Im Bereich der bildenden Kunst gibt es ab Mittwoch im Linzer Schlossmuseum den ersten großen Überblick über die so genannte "Art brut" in Oberösterreich zu sehen. Um 17 Uhr wird eine Ausstellung mit Werken von Künstlerinnen und Künstlern eröffnet, die in Ateliers von Institutionen wie Diakoniewerk, Lebenshilfe oder Institut Hartheim arbeiten. (hes)