Sich von den prächtigen Farben van Goghs in den Bann ziehen lassen

Vincent van Gogh (1853–1890) zählt zu den berühmtesten Künstlern der Welt. Mit seiner bahnbrechenden Technik in der Malerei wirkt er bis heute nach. Der Niederländer war zwar nur zehn Jahre in seiner Sparte aktiv, in dieser Zeit schuf er aber mehr als 840 Gemälde und gut 1000 Zeichnungen.

In Linz lädt die groß angelegte Schau "Van Gogh – The Immersive Experience" ein, in den gestalterischen Kosmos van Goghs einzutauchen. Als multimediales Erlebnis in der Tabakfabrik konzipiert, lassen Projektionen beispielsweise die besondere Farbgebung des Künstlers erfahrbar werden, der immer nach einzigartigen Lichtstimmungen suchte. Das wohl einnehmendste Beispiel ist seine in Blau und Gelb leuchtende Arbeit "Sternennacht" (1889).

"Van Gogh – The Immersive Experience" ist noch bis Sonntag, 14. März, für Besucher offen. Die Schau wurde mit den ersten Lockerungen am 9. Februar wieder eröffnet und bis dahin verlängert. Besucher brauchen keinen negativen Corona-Test. FFP2-Masken-Pflicht gilt ab 14 Jahren, Kinder ab sechs Jahren brauchen einen Mund-Nasen-Schutz. Der Veranstalter empfiehlt, Tickets für bestimmte Zeitfenster vorab zu buchen. Die Wochenenden sind heiß begehrt.

Info: Di.–Do./So.: 10–18 Uhr, Fr./Sa.: 10–20 Uhr, van-gogh-experience.com, Karten-T.: 0900 9496 096 OÖNcard-Rabatt: 4 Euro auf Familien- u. 2 Euro auf Erwachsenentickets