Sich frei fühlen, während die Welt zur Hölle wird

Der Tenor des virtuellen Abends: Erotik, Spiritualität und intellektuelle Leidenschaft (mehr zur Anmeldung am Textende). Wegen Depressionen und psychosomatischen Beschwerden begann die damals 27-jährige Amsterdamer Jüdin Etty Hillesum eine Psychotherapie beim Jung'schen Therapeuten Julius Spier. Dieser empfiehlt ein therapeutisches Tagebuch zu schreiben, auf dem der Linzer Regisseur und Therapeut Johannes Neuhauser und die frühere Landestheaterschauspielerin Bettina Buchholz eine szenische Lesung aufbauten.

Es zu lesen, hatte Neuhauser im Grunde nie vor. „Doch der Freund, der mir den Tipp zu Ettys Tagebuch überhaupt gegeben hat, war geduldig.

Er motivierte mich immer wieder.“

Der letzte Anstoß zur Lektüre kam bei einem zufällig entdeckten Workshop über die niederländische Jüdin, die von 1941 bis 1943 ihr Leben festgehalten hatte – bis zu ihrer Ermordung in Auschwitz.

Doch es war nicht das Holocaust-Drama einer Frau, die für 100.000 (von 140.000) Juden ihres Heimatlandes steht, die von den Nazis deportiert worden sind. Neuhauser war fasziniert, wie Esther „Etty“ Hillesum (1914–1943) einen Widerspruch aufgelöst hat. Sich frei und gelöst zu fühlen, während die Welt zur unkontrollierbaren Hölle wird.

Jenseits aller Konventionen

„Ich habe drei Jahre lang daran gearbeitet, um aus rund 700 Seiten Tagebuch eine szenische Lesung von eineinhalb Stunden zu formen“, sagt der erfahrene Filmemacher .

Warum er Ettys Geschichte unbedingt erzählen will, hat viel damit zu tun, was Etty gelungen ist. Damit ist natürlich gemeint, dass sie studiert hat (Jus, später russische Literatur), in ihrer tabuisierten Zeit Hilfe bei einem Therapeuten gesucht, ihre Sexualität gelebt und ihre Spiritualität gefunden hat. Aber ebenso mit ihrer Persönlichkeit, die den Wandel ihrer Sicht der Welt erst ermöglicht hatte. „Sie hat leidenschaftlich gelebt und geliebt, zu einer tiefen Menschlichkeit gefunden.“ Ihre Wege seien aus Neuhausers Sicht für Menschen im Heute inspirierend.

Bettina Buchholz – sie schlüpft für die szenischen Lesungen in die Rolle der Etty – ergänzt: „Sie wäre heute bestimmt auch jemand, der sich gegen falschen Feminismus stellen würde.“

In ihr Tagebuch notierte Etty, die erst 29-jährig starb, zur „Frauenfrage“: „Das Leben selbst muss immer die Urquelle sein, niemals ein anderer Mensch.“ Ein Satz, der bis heute Kraft hat, bezogen aus umfassender Gültigkeit.

Studiogespräch mit Schauspielerin Bettina Buchholz, Regisseur Johannes Neuhauser, Theologe Helmut Außerwöger