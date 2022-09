Sibelius, der Bruckner-Epigone

Jenem großen finnischen Komponisten, der 1890 nach Wien kam, um u. a. bei Bruckner zu studieren, was allerdings aufgrund dessen Gesundheitszustands nicht mehr möglich war. Dennoch war die Musik des Ansfeldner Meisters zeitlebens im Blickpunkt von Sibelius’ Arbeit. In gewisser Weise waren beide erratische Felsblöcke, die unbeirrbar an ihrer Idee von Form und Gehalt festhielten und darin – wenn durch zahlreiche Leitbilder beeinflusst – weder direkte Vorläufer noch Nachfolger hatten. Als wären sie wie Wackelsteine vom Himmel gefallen.

Der Kampf um Anerkennung

Auch in der Rezeption der Musik hat Sibelius mit Bruckner einiges gemeinsam. Nämlich, dass sich beide Individualisten die Anerkennung immer wieder erkämpfen mussten, und im Fall Sibelius seine Bedeutung bis heute gerne auf finnisches Nationalkolorit reduziert wird. Dabei ist seine Musik eigenständig konstruiert und folgt nur bedingt, und wenn dann mit starken Veränderungen, den standardisierten Formen. Darin ist er Bruckner vielleicht sogar voraus. An diesem Abend erklangen drei Werke, die nur einen Teil von Sibelius zeigen, nämlich den sich aus der Spätromantik langsam lösenden und zur Individualität gelangenden Komponisten, der in Finlandia op. 26 und der 2. Symphonie op. 43 so etwas wie einen Personalstil begründet. Und dabei doch noch den Traditionen europäischer Musikkulturen treu bleibt. Das zeigte auch die Interpretation durch das Royal Philharmonic Orchestra unter Vasily Petrenko, die stark von der bizarren Instrumentationskunst ausging und sorgfältig der ganz exakt notierten Balance der einzelnen Stimmen nachspürte. Das führte zu einem analytisch präzisen und doch musikantisch emotionalen Ganzen, ohne dabei den volksidiomatischen Kern zu stark ins Zentrum zu rücken. Das ganz große Ereignis des Abends war allerdings das d-Moll-Violinkonzert op. 47, das in seiner ganz eigenen Faktur und individuellen Struktur seit jeher Zuhörer und Kritiker spaltete und sicherlich in der Interpretation kein Selbstläufer ist. Nur technische Brillanz und Virtuosität sind bei diesem Werk zu wenig. Es führt dazu, dass die Komposition erstaunlich wenig berührt.

Warum das nicht passiert ist, beantwortete der armenische Geiger Sergey Khachatryan: Er widmete sich weit über den Schwierigkeiten stehend vor allem dem emotionalen Gehalt des Werkes und zauberte aus den vielen motivischen Elementen große Bögen und leidenschaftliche Phrasen. Hier ging es nicht um billige Showeffekte, die man sicherlich im dritten Satz leicht erzielen kann, sondern um tiefes Empfinden für eine Musik, die ihrem Schöpfer viel abverlangte. Obwohl das Werk zu den meistgespielten Violinkonzerten zählt, erschließt sich seine formale Einzigartigkeit nur dann, wenn man dem subtil Erdachten tatsächlich mit Leib und Seele auf den Grund geht. Und das hat Sergey Khachatryan gemeinsam mit dem höchst subtil begleitenden Royal Philharmonic Orchestra unter Vasily Petrenko getan. Auch das Publikum war von seiner Interpretation restlos überzeugt.

Fazit: Sibelius als musikalisch individualistischer Bruckner-Epigone faszinierend erörtert.