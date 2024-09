ServusTV startet 2025 digitalen Sportkanal

Die Servus-TV-Zentrale in Salzburg

Derzeit hält der Privatsender laut Morgenbesser 46 Sportrechte. Diese wolle man auf einem kuratierten Kanal bündeln. Dabei zeige man Premiumsport, wolle aber auch stark auf den nationalen Sport zugehen.

ServusTV investiert seit Jahren stark in Sportrechte. Zuletzt zeigte der Salzburger Privatsender den Großteil der Fußball-Europameisterschaft, was ServusTV Rekordzuseherzahlen bescherte. Einen Teil der Übertragungen trat der Privatsender an den ORF ab. Auch die Formel 1 teilt sich ServusTV mit dem ORF. Ein gewisser Fokus auf Motorsport kristallisiert sich mit der MotoGP oder auch DTM heraus. Schon jetzt nutzt ServusTV manche seiner Sportrechte ausschließlich im digitalen Raum.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper