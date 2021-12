Servus TV verliert Moderator und Talk-Leiter

„Links.Rechts.Mitte“-Moderator Christoph Kotanko ist künftig nicht mehr für den Sender tätig. Der OÖN-Politik-Redakteur begann erst im Februar zum Start des Talkformats, das Journalisten unterschiedlicher politischer Richtungen sonntags zu aktuellen Themen diskutieren lässt, seine Tätigkeit für Servus TV. Als Gründe nannte Kotanko Personalentscheidungen und inhaltliche Weichenstellungen.

Die Umsetzung der Ankündigung, eine anspruchsvolle Auseinandersetzung von Meinungsmachern verschiedener Weltanschauungen zu ermöglichen, sei zunehmend erschwert worden, so Kotanko. Auf dieses Problem habe er den Servus-TV-Intendanten Ferdinand Wegscheider bereits Mitte April hingewiesen. So sei der Sender in Gefahr, die Unausgewogenheit, die er den „Mainstream-Medien“ vorwirft, selbst zu praktizieren, sagte der Moderator.

Umstrittene Satire

Dem Vernehmen nach gestaltete sich die Suche nach renommierten Gästen zusehends schwierig. So dürfte etwa der vor der Sendung „Links.Rechts.Mitte“ ausgestrahlte wöchentliche Kommentar „Der Wegscheider“ des Intendanten selbst viel Erklärungsaufwand erzeugen. Gegen das Satire-Format ging vergangene Woche der Presseclub Concordia bei der Medienbehörde KommAustria vor. Die Sendung entspreche vor allem in Hinblick auf die Corona-Pandemie nicht den Grundsätzen der Objektivität, Meinungsvielfalt und journalistischen Sorgfalt.

Gerhard Jelinek hält sich indessen über die Gründe für seinen Abgang bedeckt. „Es besteht der Wunsch, dass ich dem Sender erhalten bleibe“, sagt der ehemalige ORF-Mitarbeiter.