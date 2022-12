Servus TV verliert Champions League, Puls 4 steigt wieder beim Fußball ein

Die goldenen Zeiten für Fans der Königsklasse im Europäischen Fußball läuft mit der Saison 2024/25 aus. Servus TV steigt dann aus der Champions League aus, die Übertragungsrechte sicherten sich der erst im März in Österreich gelaunchte Pay-TV-Sender Canal +, der via Sky zu sehen ist. Dafür steigt der österreichische Privatsender Puls 4 nach drei Jahren Pause wieder ins internationale Clubfußball-Geschehen ein. Ab der Saison 2024/25 zeigt Puls 4 linear, oder per App "ZAPPN" gestreamt jeweils dienstags die Highlights der UEFA Champions League und donnerstags ein Live-Spiel pro Woche aus der Europa League oder der Conference League. "Wir haben mit unseren wirtschaftlich vernünftigen Mitteln das Ziel gehabt, unserem Publikum im Free-TV und in unserer kostenlosen Streaming-App Spitzenfußball präsentieren zu können. Dass uns diese kleine Sensation gelungen ist, ist eine taktische Meisterleitung meines Teams und ein Meilenstein für uns", freut sich der CEO der Sendergruppe ProSiebenSat1.Puls4, Markus Breitenecker.

Damit ist auch der ORF hier wieder aus dem Rennen, der nur noch in der kommenden Saison Spiele aus Europa und Conference League zeigen wird. Bei Servus TV hört man informell, dass sich der finanzielle Aufwand für die Übertragungsrechte der Champions League (rund 40 Millionen Euro pro Saison) nicht wie erwartet quotenmäßig niedergeschlagen hat. Der Ausstieg habe aber nichts mit dem Ableben von

Dietrich Mateschitz und einer Entscheidung des neuen Medienchefs Oliver Mintzlaff zu tun, heißt es. Der Salzburger Privatsender verlegt sich künftig auf Spiele des österreichischen Nationalteams und überträgt auch einen Großteil der Spiele der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Weitere Schwerpunkte sind die Formel 1 und die Motorrad-Weltmeisterschaft.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Helmut Atteneder Redakteur Kultur