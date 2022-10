Serien-Trilogie "das netz"

Der Salzburger Privatsender Servus TV und die ARD spielen einen medialen Doppelpass zur Serie "Das Netz". Bei den drei teilweise ineinanderfließenden Serien ("Prometheus", "Spiel am Abgrund" und "Power Play") geht es um die Machenschaften rund um den Fußball. Gedreht wurde in Österreich, England, Afrika, Katar, Deutschland, Italien und der Schweiz. Regie führten unter anderen Andreas und Daniel Prochaska. Der Cast ist hochwertig, das Produkt ebenfalls.Start am 1. November, 20.15 Uhr bei Servus TV (Linear und Stream)