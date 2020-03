Wer mit Sepp Forcher in Kontakt treten will, braucht – ein Fax. Computer oder E-Mail gibt es in seinem Häuschen im Salzburger Stadtteil Liefering nicht. Und das Handy fuchst den Sepp auch immer wieder. Aber eines ist dem 89-Jährigen sowieso am liebsten: das persönliche Gespräch, am besten bei ihm zuhause.