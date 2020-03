Sensible Annäherung an Romy Schneider

Als "Alma Mahler-Werfel" ist Schauspielerin Paula Kühn im Vorjahr in ihrem eigenen gleichnamigen Stück an der Tribüne Linz in Gefühlswelten eingetaucht. Mit "Romy Schneider" erzählt sie nun "die Geschichte einer Schauspielerin", wie sie vielleicht gewesen sein könnte, wie sie von den Medien erzählt, inszeniert und skrupellos vermarktet wurde.

Ihre Annäherung ist eine vielschichtige und sensible, deren 160 Minuten (eine Pause) Regisseurin Cornelia Metschitzer in eine kurzweilige, in sich stimmige Inszenierung gegossen hat. Selbst gedrehte Filmszenen (C.B. Schneider) verweben sich mit gespielten und führen vor Augen, wie sich Bilder und Projektionen – wie sie auch den Mythos "Romy" nähren – und Wirklichkeit vermischen. Archivfotos und Interview-Einspielungen schaffen eine zusätzliche Ebene, auf der das Stück Stationen aus Romy Schneiders Leben Revue passieren lässt. Es beginnt nicht mit, sondern nach "Sissi": Bei den Dreharbeiten zu "Christine" begegnet die junge Romy Schneider erstmals dem damals noch unbekannten Alain Delon, sie werden ein Paar. Sprudelnd überschwänglich verleiht Paula Kühn der Lebens- und Liebeshungrigen radikale Intensität, ebenso eindringlich lässt sie später die Gebrochene am Rand des Abgrunds wandeln. Als an sich Zweifelnde und am Leben wie der Liebe Verzweifelnde. Als Missverstandene, die im Rampenlicht keine Rückzugsmöglichkeit findet. Immer wieder entlädt sich ein Blitzlichtgewitter auf der Bühne, vor der Pause finden sich die Zuseher kurz selbst als Talkshow-Publikum wieder. Tom Büning steht seiner Bühnenpartnerin an Präsenz um nichts nach. Ob als lässig herablassender Delon, als gesetzter Harry Meyen oder als karikatureske Regie-Legende Visconti. Langer, kräftiger Beifall.