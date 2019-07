Sensationelles Quasi-Heimspiel von Bilderbuch

Die zwei Konzerte vor Schloss Schönbrunn waren der große Test, der Linz-Auftritt am Samstag eine Draufgabe. Aber was für eine das war! Vor 7500 Fans lieferten Bilderbuch bei der vierten "Ahoi! Pop"-Auflage auf der Donaulände eine sensationelle Show ab, die ihre Position als Österreichs lässigste und aufregendste Popband mit Nachdruck zementierte. Angeführt vom neuerdings mit Gesichtsbehaarung gesegneten Maurice Ernst spielten sich die Kremsmünsterer bei ihrem Quasi-Heimspiel durch ein fein austariertes Set, das alte Favoriten mit neuem Material kombinierte. So locker, so gelöst, und doch zwingend und kompakt wie an diesem Abend klang die Erfolgsband selten.

Die Höhepunkte? Sicher die euphorisierten Versionen von "Frisbee", "Baba" und "sneakers4free", ebenso die Kracher "Maschin" und "Bungalow". Vor "Spliff" (in einer extralangen Version) bedankte sich Maurice artig bei den OÖN für die Wahl zum "Oberösterreicher des Jahres". Gern geschehen! Nach den Zugaben, darunter der unveröffentlichte "Mr. Refrigerator", war für Bilderbuch die Party aber noch nicht vorbei. Im Lokal "Mezzanin" feierte das Quartett bis in den frühen Morgen sein gelungenes Heimspiel. Und das völlig verdient.

Wo Rapper Yung Hurn nach seinem Auftritt feiern ging, ist nicht bekannt, auf der Bühne verbreitete der vor Bilderbuch auftretende Wiener aber bereits ordentlich Partystimmung. Auch wenn’s bei den sich wahlweise um Koks, Sex oder die Polizei drehenden Texten jedem über 16 die Zehennägel aufrollt – der Mann weiß, wie man eine Show abzieht! Nicht mit Show-Effekten, dafür mit starken, elegant zwischen Soul, Pop und R&B changierenden Songs punktete der 19-jährige Lou Asril, der den "Ahoi"-Abend eröffnete. Ein echtes Zukunftsversprechen.

Fazit Trotz nasskaltem Wetter: Die vierte "Ahoi"-Auflage war ein voller Erfolg!

"Ahoi! Pop Sommer"-Festival: Mit Bilderbuch, Yung Hurn und Lou Asril, Donaulände Linz, 13. Juli

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at