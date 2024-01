Brucknerhaus: Sensationelles Jerusalem Quartet

Konzerte mit dem Jerusalem Quartet gehören zu den beeindruckendsten Momenten, die man im aktuellen Konzertgeschehen erleben kann und weit über das Goethe’sche Zitat vom geistvollen Gespräch vierer Musiker hinausgehen. So war am Donnerstag der erste Auftritt einer der besten Kammermusikformationen im Brucknerhaus für die vier Herren wahrscheinlich ein ganz gewöhnlicher Abend – etwas ungewöhnlich vielleicht der nicht einmal halbvolle Saal. Für die begeisterten Zuhörer schlichtweg eine Sensation.

Dynamische Einheit

Seit 1996 gibt es dieses Streichquartett, seit 2011 in dieser Besetzung und so sind Alexander Pavlovsky, Sergei Bresler (Violinen), Ori Kam (Viola) und Kyril Zlotnikov (Cello) perfekt zusammengespielt und formieren bei aller Individualität ein Ensemble von bewundernswerter klanglicher und vor allem rhythmisch-dynamischer Einheit. So bei den fünf Stücken für Streichquartett von Erwin Schulhoff (1923), wo sie den morbiden Hauch der gerade zerfallenen Donaumonarchie in den mit feiner Klinge des Humors geschliffen stilisierten Tanzsätzen restlos überzeugend einfingen. Nicht minder intensiv musiziert und zu einem packenden Lebensdrama gestaltet das erste, stark von autobiographischen Momenten durchwebte Streichquartett von Bedrich Smetana. Beeindruckend, wie die vier Herren in idealer Balance zwischen Ensemblespiel und feinem, beinahe solistischem Hervortreten tief ergreifend musizierten. Schon zur Pause herrschte hellste Begeisterung, die sich nach der fulminanten Interpretation von Dmitri Schostakowitschs 2. Quartett op. 68 zum überwältigenden Jubel steigerte. Schlicht umwerfend dabei der zweite Satz, der in seiner stoischen Anlage durchaus langatmig werden kann, hier aber zum bewegenden Ereignis geriet.

Mit dem "Allegretto pizzicato" aus Béla Bartóks 4. Streichquartett verabschiedeten sich die vier vom enthusiasmierten Publikum.

Fazit: Quartettkunst in beinahe übersinnlichen Dimensionen.

Autor Michael Wruss Michael Wruss