Sensationelle Matinee im Brucknerhaus

Anknüpfend an das Konzert mit dem Quartetto di Cremona vor einem Monat mit italienischer Instrumentalmusik am Beginn des 20. Jahrhunderts standen in der Sonntagsmatinee mit dem Ulster Orchestra unter Daniele Rustioni jene Komponisten erneut im Fokus, aus dem Blickwinkel des Spiels mit Orchesterfarben. Die sind speziell bei Ottorino Respighi, dessen "Fontane di Roma" den zweiten Teil eröffnete, wie auch bei Ildebrando Pizzettis Schauspielmusik zu D’Annunzios "La Pisanella" stark vom Impressionismus geprägt. Als österreichische Erstaufführung spielte man Gian Francesco Malipieros "Alltagsphantasien" mit instrumentatorischen Finessen.

Herausragend: Martin Riccabona

Beeindruckendstes Stück war das "Concerto romano" für Orgel und Orchester von Alfredo Casella mit überraschenden Klangfarben. Herausragender Solist war Martin Riccabona, der perfekte Klangfarben zauberte und mit inspirierendem Spiel mitriss. Eine Orgel kann immer nur so gut klingen, wie der Organist Fantasien für die Registrierung mitbringt und das Gespür, diese subtil auf das Orchester abzustimmen. Technisch höchst virtuos gelang eine packende Interpretation. Auch der Rest des Programms war geprägt durch das feurige, dynamische und dennoch äußerst präzise Dirigat von Daniele Rustioni, Chefdirigent des Ulster Orchestra Belfast, das sich von seiner besten Seite zeigte. "Encore" von Paolo Marzocchi war ein zündender Rausschmeißer. (wruss)

Fazit: Eine sensationelle Matinee, der nur das Publikum fehlte.