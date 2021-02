Sender SWR holt Sophie Scholl ins Instagram-Format

Unter dem Titel "Ich bin Sophie Scholl" stellte sich der deutsche Sender SWR dieser Frage und holte die Widerstandskämpferin ins mediale Leben von heute.

"Ich bin Sophie Scholl" soll im Umfeld ihres 100. Geburtstags am 9. Mai beginnen und täglich Inhalte anbieten. Basis für das Projekt sind Briefe und Aufzeichnungen, die Scholl von Ende 1937 bis zu ihrer Hinrichtung schrieb. Scholl wird von Luna Wedler gespielt. Sophie Scholl wurde am m 18. Februar 1943 im Alter von 21 Jahren festgenommen. Nachdem sie bei einer Flugblattverteilung an der Münchner Universität mit ihrem Bruder Hans festgesetzt worden war, wurde sie vier Tage später von den Nazis hingerichtet.