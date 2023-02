"Seit Corona weiß ich, dass ich alt bin"

Marga Perssons Webstuhl in ihrem Dachboden-Atelier in Kefermarkt

Sie war die erste Frau mit einer Professur an der Linzer Kunstuni. Von 1992 bis 2011 lehrte Marga Persson hier Textil/Kunst & Design. Ihre Bildteppiche sowie die horizontal wie vertikal Webereien nachahmenden Tuschezeichnungen sind grandios – und doch mag die bescheidene Einzelgängerin ihren prominenten Platz in der Stirnreihe renommiertester Kunstschaffender nicht. Am Montag wird Persson 80, ein Grund unter vielen, ihr Werk und Wesen zu würdigen.