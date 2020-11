Sein Name war Bond

Als erster Darsteller des "James Bond" gilt er für viele bis heute als das einzig gültige Original. Viele sahen in dem ehemaligen Bodybuilder, Milchmann, Lkw-Fahrer und Akt-Modell ein Fleisch gewordenes Männlichkeitssymbol. Warum auch immer er von seinen Fans verehrt worden ist – Thomas Sean Connery ist tot. Der gebürtige Schotte starb am Freitag auf den Bahamas, er wurde 90 Jahre alt.Connery, der im Jahr 2000 von der britischen Königin Elizabeth II. zum Ritter geschlagen worden war, soll unter Demenz gelitten haben. Seine Ehefrau, die französische Malerin Micheline Roquebrune, sagte der "Mail on Sunday", dass ihr Mann "friedlich und im Schlaf" gestorbensei.

Sean Connery wurde am 25. August 1930 in der schottischen Hauptstadt Edinburgh als Sohn einer Putzfrau und eines Arbeiters geboren. Zunächst hatte sich eine Karriere als Sportler angekündigt, Connery war ein guter Fußballer, und als Bodybuilder wurde er 1953 Dritter bei der Wahl zum Mister Universum. Nach ersten zaghaften Versuchen auf Bühne und Filmset bekam der 1999 vom People-Magazin zum "Sexiest Man of the Century" gewählte Connery das Angebot seines Lebens – die Titelrolle im Agententhriller "James Bond". Zunächst gegen den Willen von Bond-Erfinder Ian Fleming, dem der Schotte aufgrund seiner Herkunft zu ungeschliffen und zu wenig mondän erschienen war.

Doch mit dem Schotten als Agent im Dienste Seiner Majestät wurde die Actionreihe schnell zum Publikumserfolg. Zwischen 1962 und 1983 trank Connery als Bond sieben Mal seinen Martini erfolgreich "geschüttelt, nicht gerührt". Die Produzenten Michael Wilson und Barbara Broccoli sagten einmal, Connery sei "ohne Zweifel zu einem großen Teil für den Erfolg der Film-Serie verantwortlich".

Der Filmstar legte großen Wert darauf, nicht auf diese eine Rolle festgelegt zu werden, was ihm zeit seines Berufslebens nur bedingt gelang. Dennoch fasste Connery Mitte der 1980er-Jahre in Hollywood Fuß und mutierte zum Charakterdarsteller, etwa in der Verfilmung des Eco-Romans "Der Name der Rose". Für seine Darstellung eines Polizisten im Gangsterfilm "Die Unbestechlichen" erhielt er 1988 einen Oscar für die beste Nebenrolle.

Sean Connery war zwei Mal verheiratet. Aus seiner ersten Ehe mit der Schauspielerin Diane Cilento entstammt sein Sohn Jason. Der Sportfan war oft bei großen Tennisturnieren im Publikum zu sehen. Weiters setzte er sich immer wieder vehement für die Unabhängigkeit Schottlands ein.

Sean Connery – die Filmografie

1962 James Bond jagt Dr. No

1963 James Bond – Liebesgrüße aus Moskau

1964 Marnie

1964 James Bond – Goldfinger

Goldfinger Bild: 20th Century Fox



1965 James Bond – Feuerball

1965 Ein Haufen toller Hunde

1967 James Bond – Man lebt nur zweimal

1971 James Bond – Diamantenfieber

1974 Zardoz

1974 Mord im Orient-Express

1975 Der Mann, der König sein wollte

1976 Robin und Marian

1977 Die Brücke von Arnheim

1981 Time Bandits

1983 Sag niemals nie

1985 Highlander – Es kann nur einen geben

1986 Der Name der Rose

Sean Connery in "Der Name der Rose" Bild: Kirch Media



1987 Die Unbestechlichen

1989 Indiana Jones und der letzte Kreuzzug

1990 Jagd auf Roter Oktober

1990 Das Rußland-Haus

1991 Highlander II

1991 Robin Hood – König der Diebe

2003 Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen