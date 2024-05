Thomas Wall: Sein Lachen wird man vermissen

Er war Faktotum, Perpetuum mobile, Hirn und vor allem Herz des von ihm gegründeten Altomonte Orchesters in St. Florian. Musiker aus 25 Nationen und den besten Orchestern der Welt mit einem "St. Florian is leiwand, kumts oafach" Jahr für Jahr zum Sinfoniekonzert bei den Brucknertagen zu engagieren, war die Leidenschaft des großartigen Cellisten. An das herzhafte Lachen des Musikers, Intendanten und Musiklehrers wird man sich vielerorts noch lange erinnern.