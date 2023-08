Sein erstes eigenes Ensemble Pallidor

"Diese Musik vermag etwas ganz Besonderes mit einem zu machen, man fühlt sich gereinigt", erinnert sich Countertenor Alois Mühlbacher an "vier wahnsinnig intensive Tage" in der Kurhauskirche Schärding. Dass es ganz besondere für den ehemaligen Florianer Sängerknaben waren, liegt nicht nur an den Kantaten von Johann Sebastian Bach, die er dort gesungen hat, sondern auch am Anlass: das Debüt-Album seines Ensembles Pallidor, das der 28-Jährige aus Hinterstoder mit Franz Farnberger, seinem Mentor