"Und ihr? Seid ihr taub? Mitläufer der Herde? Der widerlichen Schande?" – So endet die schon im Vorfeld heiß diskutierte Folterszene in Luigi Nonos "Intolleranza 1960", die am Sonntag in der Felsenreitschule ihre vielumjubelte Premiere feierte. Ein Aufruf an das Publikum, nicht tatenlos zuzusehen, ganz der Idee der "Azione scenica", der Szenischen Handlung verpflichtet, zur selbstbestimmten Gestaltung der Gesellschaft aufzurufen.