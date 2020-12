Die Erzählung, die kleinere Schwester des großen Romans, hat es auf dem Büchermarkt nicht ganz leicht, was schade ist. Denn die Meister der Erzählkunst zeigen gerade in der kürzeren Form oft alle Nuancen ihres Könnens, so auch Ralf Rothmann in "Hotel der Schlaflosen", einer Sammlung von elf neuen Erzählungen.