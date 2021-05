"Sehnsuchtsort Schule": afo startet Ausstellung

Sie sind Orte der sozialen Interaktion, wo ein entscheidender Teil der persönlichen Entwicklung junger Menschen stattfindet.

Die Architektur von Schulhäusern steht im Mittelpunkt einer Ausstellung, mit der das afo architekturforum oberösterreich in die Saison mit dem Schwerpunkt "Leben Lernen Raum" startet: Wo lernt und lehrt es sich am besten? Was macht eine gute Schule aus? Was müsste besser werden?

"Sehnsuchtsort Schule" nimmt sieben Beispielbauten aus Oberösterreich aus unterschiedlichen Perspektiven ins Porträt – nicht zuletzt aus Sicht der Schüler, die sich mit Videobeiträgen, Zeichnungen und Modellen beteiligt haben.

Die Schau im afo in Linz dauert von 12. Mai, 14 Uhr, bis 9. Juli. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 15 bis 19 Uhr.