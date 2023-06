"Seelische Fitness" ist wichtiger als jemals zuvor

Der Wunsch nach ausgewogener Work-Life-Balance ist in Österreich in den vergangenen Jahren größer geworden – und das Thema Burnout stellt kein Tabu mehr dar. Betroffene stehen dazu und reden darüber. Das sind zwei wesentliche Ergebnisse des "Gesundheitsbarometers 2023" der Allianz-Versicherung. 1000 Österreicherinnen und Österreicher ab 14 Jahren wurden im vergangenen April befragt. Drei Viertel gaben dabei an, von mentalen Belastungen betroffen zu sein, in der Generation der 14- bis 29-Jährigen sogar 88 Prozent. Besonders oft genannt werden dabei Energiemangel, Antriebs- und Lustlosigkeit, gerade bei den jungen Menschen finden sich häufig Zukunftssorgen.

Zufriedene Oberösterreicher

Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch, dass die allgemeine Lebenszufriedenheit in Österreich von 54 Prozent auf 48 Prozent zurückgegangen ist. Die Umfrage zeigt regionale Unterschiede: Am gesündesten fühlen sich die Menschen in Salzburg und Tirol, die Lebenszufriedenheit ist in Salzburg und Oberösterreich am höchsten.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Stress als Gesundheitsrisiko

Als wesentlichen Faktor für nachlassende Gesundheit und Lebensfreude identifiziert die Umfrage den Stress. Bereits 27 Prozent fühlen sich häufig gestresst (2020: 20 Prozent), Frauen öfter als Männer. 38 Prozent halten es für möglich, dass sie einmal von einem Burnout betroffen sein könnten. Insbesondere für die 14- bis 29-Jährigen besitzt das Thema Burnout hohe Relevanz. Als wesentliche Belastungsfaktoren werden in dieser Altersgruppe der Zeitdruck genannt und der gefühlte Zwang zur ständigen Erreichbarkeit. Auch globale Themen spielen eine Rolle – von Kriegsgefahren bis Klimawandel – und werden als Stressfaktoren eingestuft.

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktionale Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Waren es 2020 noch 72 Prozent, so sind es heute nur noch 63 Prozent der Befragten, die von gröberen gesundheitlichen Problemen weitgehend verschont geblieben sind, analysiert Allianz-Vorstand Christoph Marek. Gleichzeitig sei aber das Bewusstsein gestiegen, auf die eigene psychische Gesundheit zu achten – insbesondere bei der jüngeren Generation.

Die Umfrage ergab zudem, dass gesunde Ernährung seit dem Ende der Covid-Pandemie an Stellenwert verloren hat. Der regelmäßige Konsum von frischem Obst und Gemüse fiel von 71 auf 64 Prozent, auf Regionalität der Lebensmittel wird ebenfalls weniger geachtet.

Dafür wird von drei Vierteln der Österreicherinnen auf Zigaretten verzichtet, von 60 Prozent auch auf regelmäßigen Konsum von Alkohol.

Unverändert häufig betreibt man hierzulande Sport, wobei Radfahren unangefochten an erster Stelle steht, gefolgt von Nordic Walking und dem Workout im Fitnesscenter.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Barbara Rohrhofer Leiterin Redaktion Leben und Gesundheit Barbara Rohrhofer