Seelenverwandte des Intendanten

Kunst solle nicht in Geiselhaft für gegenwärtige politische Umstände genommen werden, Sinn der Kunst bleibe, "das Leben in all seinen ontologischen, existenziellen und sozialen Aspekten zu ergründen", ließ Marina Davydova gestern wissen. Die 56-jährige Russin verantwortet ab Sommer 2024 das Schauspiel der Salzburger Festspiele und löst damit Bettina Hering in dieser Funktion ab. Ihren neuen Job tritt sie im Oktober 2023 an. Davydova: "Mein Interessensschwerpunkt wird in erster Linie auf der Suche nach der Tiefe und Überzeugungskraft des Theaters liegen." Das klingt verheißungsvoll.

2016 war Davydova Kuratorin für Schauspiel bei den damals vom heutigen Festspiel-Intendanten Markus Hinterhäuser geleiteten Wiener Festwochen. Als Kritikerin des Ukraine-Kriegs wurde sie bedroht und musste Russland im März in aller Eile verlassen.

Bettina Hering Bild: Gorges

Über die Salzburger Festspiele habe sie bereits zur Zeit der Sowjetunion im Zusammenhang mit deren Gründer Max Reinhardt gelesen. Allerdings "habe ich Salzburg auch lange Zeit als Verkörperung eines Aristokratismus in der Kunst erachtet, im Sinne von Abendgesellschaften des 19. Jahrhunderts, die es nicht mehr gibt und durch Opernbesuche ersetzt wurden", sagt Davydova. Die Tradition der alljährlichen Aufführung des "Jedermann" bezeichnet sie als "Mythos", zudem gebe es programmatische Wünsche an sie, die einander ausschließen: "Einerseits eine größere Internationalisierung des Festivals, andererseits nicht zu vergessen, dass man es mit einem deutschsprachigen Publikum zu tun hat, dem eine Programmlinie mit diesem Hintergrund geboten werden soll. Das deutschsprachige Theater spielt für mich eine Schlüsselrolle im internationalen Vergleich. Ich war 23 Jahre künstlerische Leiterin des Festivals für ,Neues europäische Theater’ (NET) in Moskau – und auch bei uns hat das deutschsprachige Theater im Programm überwogen."

Zwischen ihr und Hinterhäuser bestehe so etwas wie eine Seelenverwandtschaft, "und als mich Markus fragte, wen ich an erster Stelle einladen würde, nannte ich Krystian Lupa (polnischer Regisseur, 2014 mit dem "Nestroy" für Thomas Bernhards "Holzfällen" in Graz ausgezeichnet, Anm.), den ich als ein absolutes Genie erachte. Lupa steht für ein großes Theaterlabor, in dem die Geheimnisse des Seins studiert werden."

Aktuell arbeitet Marina Davydova an einem Stück namens "Land of No Return / Land ohne Wiederkehr" für das Münchner Residenztheater und an einem Projekt mit dem Titel "The Museum of Uncounted Voices / Das Museum der ungezählten Stimmen", einer Koproduktion des HAU Berlin und der Wiener Festwochen.