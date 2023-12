Der Posthof als "Startrampe für die Jungen"

"Seele auf, Mund auf" – das ist das Motto von Eva Klampfer, als Sängerin besser bekannt als Lylit. Die Innviertlerin feiert mit ihrer neuen Show "Lylit" am 13. Jänner im Linzer Posthof Premiere – und eröffnet damit die "Heimspiel"-Reihe. Die 39-Jährige lebte lange in New York und startet nun als Sängerin und Songschreiberin daheim in Österreich durch.