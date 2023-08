Sechs Österreicher sind im Rennen um den Deutschen Buchpreis

Ein starker Jahrgang aus österreichischer Sicht: Gleich sechs Österreicher – doppelt so viele wie im Vorjahr – stehen auf der Longlist zum Deutschen Buchpreis. Wie im vergangenen Jahr gibt es auch heuer einen oberösterreichischen Beitrag: Nach Reinhard Kaiser-Mühlecker ("Wilderer") wurde nun die gebürtige Linzerin Teresa Präauer für "Kochen im falschen Jahrhundert" nominiert. Der Roman um eine Frau und ihre zum Essen eingeladenen Freunde wächst sich zur subtilen Milieustudie der Bobo-Schicht aus.

Zwei Verlage aus Österreich

Die weiteren Österreicher: Büchner-Preisträger Clemens J. Setz ist mit der Biografie über den Hohlwelttheoretiker Peter Bender, "Monde vor der Landung", im Rennen, Kathrin Röggla mit "Laufendes Verfahren" zum NSU-Prozess als Sittenbild der Gesellschaft.

Clemens J. Setz Bild: APA/Eggenberger

Kathrin Röggla Bild: Karsten Thielker

Raphaela Edelbauer wurde für ihre "Inkommensurablen" über das Wien am Vorabend des Ersten Weltkrieges nominiert, der Kostümbildner Thomas Oláh mit seinem Debüt "Doppler" sowie Tonio Schachinger für seinen Schulroman "Echtzeitalter".

Raphaela Edelbauer Bild: Klett-Cotta

Thomas Oláh Bild: Stefan Oláh/Müry Salzmann

Ebenfalls unter den 20 Nominierten sind Terézia Mora ("Muna oder Die Hälfte des Lebens"), die 2013 den Preis gewann, Tomer Dotan-Dreyfus ("Birobidschan), Sherko Fatah ("Der große Wunsch"), Elena Fischer ("Paradise Garden"), Charlotte Gneuß ("Gittersee"), Angelika Klüssendorf ("Risse"), Angelika Overath ("Unschärfen der Liebe"), Necati Öziri ("Vatermal"), Anne Rabe ("Die Möglichkeit von Glück"), Sylvie Schenk ("Maman"), Tim Staffel ("Südstern") und Ulrike Sterblich ("Drifter").

Zwei Mal wurden Romane aus österreichischen Verlagen nominiert: "Ein Hund kam in die Küche" von Sepp Mall erschien bei Leykam Graz, "Weil da war etwas im Wasser" des in Wien lebenden Deutschen Luca Kieser bei Picus in Wien. Dort ist die Freude groß. "Wir waren von Beginn an von diesem Roman überzeugt und haben eine optimistische Startauflage von 5000 Stück produziert", sagt Verleger Alexander Potyka. Wie könnte sich die Nominierung nun auswirken? "Wir vermuten, dass wir 2000 bis 3000 Stück mehr verkaufen." Auch das Medieninteresse werde steigen. Eine Auswirkung war bereits gestern spürbar: "Internationale Verlage haben sich nach den Rechten erkundigt."

Der Preis

Der Deutsche Buchpreis wird seit 2005 von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vergeben. Der Sieger erhält 25.000 Euro. Am 19. September wird die aus sechs Romanen bestehende Shortlist veröffentlicht, am 16. Oktober wird der Preis zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse vergeben. Heuer wurden 196 Romane eingereicht, 20 davon aus österreichischen Verlagen.

Herbert Schorn