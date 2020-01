Schweizer  Grand Prix Literatur an Sibylle Berg

Zudem ehrt das Bundesamt für Kultur (BAK) Mario Graf für ihre Übersetzungen aus dem Deutschen und Russischen ins Französische mit dem Spezialpreis Übersetzung. Sowohl der Grand Prix Literatur wie auch der Spezialpreis Übersetzung, der alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Spezialpreis Vermittlung vergeben wird, sind mit je 40.000 Franken (36.999,35 Euro) dotiert.

Sibylle Bergs aktuelles Theaterstück „Hass-Triptichon - Wege aus der Krise" wurde 2019 mit dem österreichischen Nestroy-Preis „Bestes Stück" 2019 ausgezeichnet. Zudem erhielt die 1962 in Weimar geborene und in Zürich lebende Autorin 2019 den Schweizer Buchpreis.

Daneben ehrt das Bundesamt für Kultur (BAK) Mario Graf für ihre Übersetzungen aus dem Deutschen und Russischen ins Französische mit dem Spezialpreis Übersetzung.

Die Verleihung der Schweizer Literaturpreise findet am 13. Februar in der Schweizerischen Nationalbibliothek in Bern statt.