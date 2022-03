Schwarzer Humor eröffnete das Jubiläum

Sein 30. Jubiläum feiert das Figurentheaterfestival Wels noch bis Mitwoch. Mit spürbarer Freude begrüßte Intendantin Gerti Tröbinger bei der Eröffnung am Donnerstag zahlreiche Besucher im Stadttheater Greif. Dort ließ das Sofie Krog Teater mit "The House" voll schwarzem Humor tief in die Magie des Puppentheaters eintauchen.

Ein ganzes Haus samt Krematorium stellen die dänische Künstlerin Sofie Krog und David Faraco in ihrem Comedy-Thriller auf die Bühne. Weil die betuchte Hausbesitzerin ihr Testament ändern möchte, wird sie kurzerhand von der Frau ihres Neffen ums Eck gebracht. Doch das Mordkomplott misslingt. Als verschluckter "Seelenfunken" lebt die brutal Ermordete in ihrem Hund weiter. Eine groteske Geschichte, die ebensolche Augenblicke heraufbeschwört, wie sie die Illusionskraft des Figurentheaters so fein erschaffen kann.

Eine besondere Kooperation des Figurentheaterfestivals mit der Berufsschule Wels 1 wurde anschließen im Stadtmuseum in den Minoriten eröffnet: Für die Ausstellung "Ich bin Ilse, vergesst mich nicht" haben die Schülerinnen und Schüler das reale Schicksal einer jüdischen, 1942 mit nur 21 Jahren ermordeten Welserin in fiktiven, und gerade deshalb so berührend authentischen Texten rekonstruiert, bereichert um filigrane, ausdrucksvolle Metallarbeiten. (kasch)

30-Jahr-Feier heute, Samstag: "Jedes Los gewinnt" – Die große Theaterlotterie" lädt um 19.30 Uhr in die Minoriten in Wels Infos, Karten: 0664 495 06 85, www.figurentheater-wels.at