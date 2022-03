Schwanensee reloaded

14 äußerst fettarme und muskelreiche Körper bewegen sich ästhetisch in Zeitlupe zur Musik von Peter Iljitsch Tschaikowsky durch den Raum. Sie ziehen sich aus, um und an, sie schlüpfen in transparente Kleidungsstücke und in fließenden Bewegungen mutieren sie zu Schwänen. In der Ecke sitzt ein Mann. Er gibt präzise Anweisungen im umgänglichen Ton.

Tag zehn der Probenarbeiten für den Ballettklassiker Schwanensee im Linzer Musiktheater, Premiere nach 41 Probentagen wird am 23. April sein. Es ist die erste Arbeit des Ensembles und Roma Janus, der neuen Leiterin der krisengeschüttelten Tanzkompanie, nach dem unfreiwilligen Abgang von Mei Hong Lin.

Es ist ein Neustart, auch organisatorisch. Während Mei Hong auch für Choreografien zuständig war, werden jetzt externe Künstler dafür geholt. Diesmal eben der Wiener Chris Haring. Der 51-Jährige ist eine bekannte, preisgekrönte Nummer in der Welt der Tänzer und Choreografen.

Betrügen, betrogen werden

Hier choreografiert er sein erstes Schwanensee, das einen sehr zeitgenössischen Ansatz pflegen wird. Liebe auf den ersten Blick war’s nicht, aber bei genauerem Hinsehen gab es ein Erweckungserlebnis: "Als ich mich professionell mit diesem Stück auseinandergesetzt habe, habe ich gesehen, dass das viel mehr ist als eine Mitternachtseinlage, die von irgendwelchen Männern im b’soffenen Zustand getanzt wird." Vor allem die Themen Schein und Sein, Täuschung und Enttäuschung, betrügen und betrogen werden hätten ihn angezogen.

Die 14 Tänzer und Tänzerinnen aus zwölf Nationen leitet er mit knappen Ansagen in englischer Sprache an: "Concentrate more on the character, less on the clothes." Eineinhalb Stunden Training und bald sechs Stunden Proben für Schwanensee haben sie nun fast hinter sich. Dazu kommen immer wieder Aufführungen der aktuellen Stücke "The Garden" und "Buddha". Dieser Hochleistungssport hat an ihren Körpern Spuren hinterlassen. Blaue Flecken und aufgeschundene Knie sind Alltag.

Kompanie-Chefin Roma Janus folgt der Probe mit stoischer Ruhe. Sie ist zufrieden, weil ihr Weg des Miteinanders aufgeht. Die externen Choreografen hat sie mit Bedacht ausgesucht. Erstens Reputation, zweitens "ist ein wertschätzender Umgang mit den Tänzerinnen und Tänzern wichtig". Chris Haring unterstreicht diesen Ansatz: "Wir begegnen einander mit Respekt. Was die Künstler geben, ist extrem inspirierend."

Ob der Linzer Schwanensee mitunter irritieren könnte, weil er von einem Choreografen für zeitgenössischen Tanz auf die Bühne gebracht wird? Roma Janus: "Die Hauptfiguren werden entstaubt. Aber keine Angst, es wird Schwanensee. Und darüber hinaus ein visuelles Spektakel, begleitet vom Bruckner Orchester."

Bis dahin sind noch sehr viele (Tanz-)Schritte nötig, wird viel Schweiß fließen, werden blaue Flecken schmerzen und malträtierte Sehnen und Muskeln wehtun.