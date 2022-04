Der gebürtiger Burgenländer eröffnet den Reigen an Gastchoreografen am Landestheater, die auf Einladung der neuen Tanzspartenleiterin Roma Janus an die Stelle einer alleinigen künstlerischen Leitung treten. "Wir stellen das Werk respektvoll in einen zeitgenössischen Kontext. Auch die Erinnerungen der Tänzer an das Stück sind eingeflossen", sagt Haring, 2005 Begründer und seitdem künstlerischer Leiter des Performance-Kollektivs Liquid Loft, das 2007 einen Goldenen Löwen bei der Biennale von