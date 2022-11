Schulz, der am 26. November 100 Jahre alt geworden wäre, eroberte mit seinen Peanuts in 18.000 Comicstrips die Welt. OÖNachrichten: Was macht die Comic-Kunst von Charles M. Schulz aus? Gottfried Gusenbauer: Sein Zeichenstil ist einfach, minimalistisch und prägnant, mit wenigen klaren Strichen. Außerdem arbeitet er ohne Perspektive. Es sind sehr flache Bildkompositionen, in denen jedes Requisit seinen Platz hat, aber kein Strich zu viel ist. Diese Ausführung eignet sich ideal für den Abdruck in