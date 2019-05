Schule als echtes Stück Bühnenkunst

Sich auf der Bühne öffentlich zu entblößen, ist immer mutig. Noch mehr trauen sich dabei junge Menschen, die sich noch nicht einmal im echten Leben genau vorstellen können, wer sie sein möchten und zu wem sie gehören wollen.

Umso couragierter war es von den Jugendlichen des Theater-Projektes "ADA – Alternative Schönheit und Theater Phönix" am Dienstag bei der Uraufführung der Inszenierung von "Am Freitag" von sich selbst zu erzählen.

Das Stück, das die vielsprachigen Debütanten mit Theresia Dückelmann erarbeitet hatten, bot den im Schnitt 16-jährigen Schülern der nahen Otto-Glöckel-Schule natürlich die schützenden Rahmen der Kunst: ihre Rollen, die eine klug und zuletzt überraschend ausgespielte Dramaturgie verband. Doch wie es sich bei dem seit 13 Jahren laufenden ADA-Projekt gehört, ging es ans Eingemachte – tief hinein in die komplizierte Welt von Jugendlichen, in der so leicht Verletzungen passieren. Der im Titel besagte Freitag diente als Termin, bis zu dem Hierarchien, Sympathien, Selbst- und Fremdbilder auf der Bühne in Frage gestellt wurden, die wiederum eine weitläufige, fiktive Schule war. Die Nerds, die Coolen, die Einzelgänger und Fans des koreanischen Pops ließen sich selbst aufeinander los und entfachten ein amüsantes Spiel aus Emotion, Sprachwitz und Kritik. Es war vielleicht nicht immer perfekt, aber es war echt. Echt schön.

Wann? 22., 29. 5., 4. 6., 11 Uhr; 28. 5., 19 Uhr, theater-phoenix.at

Artikel von Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur n.bruckmueller@nachrichten.at