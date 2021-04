Schütz-Museum in Engelhartszell steht kurz vor der Dachgleiche

Keinen Strich durch die Rechnung machte Corona dem Kunsthändler Josef Schütz und seinem Museum in Engelhartszell. Nach dem Spatenstich im August vergangenen Jahres soll in den kommenden Tagen die Dachgleiche für das 3,5 Millionen Euro teure Haus erreicht werden. "Wir sind trotz der Pandemie exakt im Zeitplan", sagt Schütz, der mit seiner Ehefrau Irene in Feldkirchen/Donau lebt und in Wien zwei Galerien betreibt.