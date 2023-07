Schriftsteller Martin Walser ist tot

Walser wurde 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren, am Freitag starb er im Alter von 96 Jahren, berichtet die "FAZ" unter Berufung auf Vertraute des Erzählers und Lyrikers.

Walser stieg zu den bedeutendsten und streitbarsten Autoren der deutschen Nachkriegsliteratur auf. Sein Werk ist vielseitig, umfangreich, aber auch umstritten.

Schon als Zwölfjähriger soll er erste Gedichte geschrieben haben, nach dem Zweiten Weltkrieg studierte er unter anderem Literaturwissenschaft. Seinen ersten Erzählband "Ein Flugzeug über dem Haus" veröffentlichte er 1955, den ersten Roman "Ehen in Philippsburg" 1957 - in den Jahren darauf folgten unzählige Werke.

Walsers erfolgreichstes Buch wurde der 1978 erschienene Bestseller "Ein fliehendes Pferd", auch der "Tod eines Kritikers" 2002 war ein Publikumserfolg. Mit dem Werk, das als Abrechnung mit dem inzwischen gestorbenen Literaturkritiker Marcel Reich-Ranicki verstanden wurde, entfachte er - einmal mehr - eine Debatte.

In den Jahrzehnten seines Schaffens wuchs sein Werk auf zwei Dutzend Romane, zahlreiche Novellen und Geschichtensammlungen, eine Vielzahl von Theaterstücken, Hörspielen und Übersetzungen sowie Aufsätze, Reden und Vorlesungen an. "Ein titanisches Werk", sagte Literaturkritiker Denis Scheck einst über Walsers Wirken als Autor.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper