Schreien Sie den Kasten an, aber laut!

Blitze zucken im Mediendeck, Donner grollt, während Besucher unten auf dem OK Platz in der Kälte ausharren – das imposante Gewitter, eine natürliche, jetzt eingesperrte Urgewalt von Werner Reiterer, begleitet die Ausstellung "Locked in!" des Grazer Konzeptkünstlers im Offenen Kulturhaus in Linz. Auslösen lässt es sich zwischen 15 und 21 Uhr durch einen roten Knopf vor den Stufen zum Eingang.

Es lohnt sich, diese urgewaltige Einladung in den ersten Stock des OK anzunehmen, wo, kuratiert von Genoveva Rückert, weitere Arbeiten zu sehen sind. Nachdenklich stimmen sechs Plakate unter dem Motto "Take a Walk on the Mind Side!", eine aktuelle Arbeit mit verschriftlichten Bestandsaufnahmen unseres Lebens. "Wir gehen nicht ins Museum, um Bilder zu sehen, sondern um uns selbst zu sehen" konfrontiert etwa den Betrachter mit sich selbst und der Frage: Wer bin ich? "Information ist der Treibstoff des 21. Jahrhunderts", der in Zeiten von Big Data das Leben beschleunigt. Oder: "Kultur ist die Autobahn, Kunst ist der Waldweg", auf dem Reiterer die Besucher innehalten lässt. Kopien der Plakate mit Erläuterungen liegen zur freien Entnahme bereit. Von Reiterers Sinn für Humor zeugen 40 Drucke aus der grafischen Serie "Die gezeichnete Ausstellung", die seit 1996 im jeweils gleichen Format (70 x 50 cm) entsteht. Hände, die sich an einen Abgrund klammern, veranschaulichen "Falling in Love". Auf jedem Werk finden sich kleine Titel, die einem den Weg zum Aha-Erlebnis ebnen. "Das hohe C" lässt einen Sänger qualvoll an seiner Zunge baumeln. In allen Figuren ist der Künstler selbst als neutrale Instanz zu erkennen. Beklemmend: ein Grabstein "Erde".

Nur keine Hemmungen

Nicht übersehen: einen unscheinbaren Kasten. Wer ihn anschreit, erweckt ihn schwer atmend zum Leben. Einzig durchdringend muss es sein, sonst bleibt der Kasten stumm und der Besucher mag selbst zum Blickfang werden. Der Titel der Arbeit: "Mutters Rat".

Info: Linz, OK Platz 1, zu sehen bis 21.1. (bis 17. 1. Di-Fr, 10-18 Uhr, ab 18.1. täglich 16-20 Uhr), Eintritt frei, 0732 78 41 78-0, www.ooekulturquartier.at

Artikel von Karin Schütze Redakteurin Kultur k.schuetze@nachrichten.at